今日头条
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SuperJunior圭贤现身制作发布会 谈入伍表示并无负担
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今天上午，网曝杨洋与妈妈的同框代言照片。
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近日，卓伟曝出L姓女星陪睡制片人，刘涛躺枪。1月4日上午，蒋欣发文称：“说话得负责任！为博眼球恶意中伤就有失风度了……”有网友揣测蒋欣该微博疑似痛斥卓伟在年底爆料中的言论，力挺刘
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据台湾媒体《东森新闻云》报道，台湾论坛PTT表特版常会分享素人辣妹，许多女星也是从该处发迹，进而成为艺人，去年有一名网友在版上PO出在地铁上遇到的一名黑发辣妹，对方一头黑色波浪长发，虽然露出
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据关爱八卦成长协会爆料称，章子怡被曝出在澳门游玩，而这次的行程中却不见汪峰陪同。与章子怡同行的正是汪峰的大女儿小苹果。章子怡与小苹果一同到澳门游皇宫，网友发现章子怡全程对小苹果关爱有
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据台湾媒体报道，日本偶像女团MAPLEZ出道4年，成员香山纱英最近才宣布要在2月毕业，马上被曝丢弃粉丝礼物。有网友在浏览拍卖网站时，发现许多疑似香山纱英的个人物品，对比后注意到其中甚至包括粉丝
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下周末将有多部新片登陆国内电影市场，其中有国产片也有引进片，并涵盖了动画、科幻、冒险等多种类型。
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由同名话剧改编，万茜、周一围、王自健、金士杰等主演的荒诞悬疑喜剧电影《你好疯子》正在全国热映。
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今日影片发布“三个女人”特辑，以主角路小路的视角，回忆成长路上三段不同经历，三个女性角色环肥燕瘦各有风姿，满屏的荷尔蒙与暧昧氛围让人意犹未尽。
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即将于1月13日上映的3D动画电影《大卫贝肯之倒霉特工熊》，今日发布一款身世揭秘特辑，视频以轻松幽默的方式，用大量数据详细揭秘了贝肯熊的前世今生，让观众全方位了解这个风靡全球的动画形象背后
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2017年首部破10的大片在元旦当天就诞生了！由张艺谋指导的饕餮贺岁巨制《长城》自2016年12月16日公映，在2017年新年第一天内地票房突破10亿，毫无悬念地称霸2016年贺岁档。
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北京时间1月4日消息，据香港媒体报道，周星驰与徐克联手打造贺岁片《西游伏妖篇》日前为广东话版配音，除林一峰、火火与李尚正等声演外，周星驰邀“师父”罗家英出山。22年前《大话西游》的师徒经典组合在
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元旦节刚完，冯绍峰就晒出了“圆蛋”。
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1月3日，化妆师春楠晒出一张唐嫣自拍美照。
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欧弟自从当了爸爸后就开启了晒娃模式，时不时的在微博上传女儿萌照和网友一起分享JOJO的成长点滴。
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转眼新的一年又开始了，不管你在去年经历了什么不开心的事，在新的一年都会重头再来。 但娱乐圈有些人偏偏在新年第一天就添堵了，闹心事一个接一个来了，这种新年“新气象”，这些大腕实在受...
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李易峰和易烊千玺曾一起合作电视剧《青云志》，李易峰饰演张小凡，易烊千玺饰演小七，两人有不少对手戏。
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艺人黄小柔在1月2日凌晨3点多紧急剖腹生下二女儿，为家中凑成一个好字。才刚与家人开心跨年，黄小柔在1月1号午夜突然破水落红，老公立马将她送医准备生产，经过两小时的剧痛，因胎位不正，后来紧急剖
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2017年1月12日，在沈阳中街豫珑城东区3层SHY48星梦剧院，SNH48官方姐妹团——SHY48正式宣布成军，正式出道。同时，SHY48星梦剧院在万众期待中正式拉开帷幕。这将标志着SNH48的第三支姐妹
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1月3日是王菲大女儿窦靖童20岁生日，童童晒出两张与妈妈相拥的照片，一张是童年时期，一张摄于去年王菲演唱会发布会。
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12月31日，各大卫视跨年晚会成为娱乐关注的焦点。而当晚古巨基不仅空降上海新天地参加东方卫视“新年倒计时”演出，与此同时北京卫视跨年晚会和湖南卫视《快乐大本营》也惊现基仔身影，成为跨年夜名副
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一年一度的湖南卫视跨年晚会举行，作为湖南卫视的“女婿”，张杰自然加入跨年大军中。
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近日，谢霆锋晒出一张帅照，并配文：“she sounds great on her own！”疑似力挺王菲。
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王菲演唱会昨晚已经开始了，今天被王菲刷屏了，几天前，王菲演唱会开唱前，那英给王菲打气，引起众多网友谩骂。
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江苏跨年演唱会众星云集，在澳门举办，许多台湾的明星也都在当地陪粉丝一起度过。周华健演唱《刀剑如梦》时，吴亦凡突然现身，跟着合唱，立刻让现场粉丝崩溃大喊。
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1月1日，Ella老公赖斯翔晒出二人亲密合照，写道“祝大家2017新年快乐！狗粮吃饱饱！继续开开心心，爱就对了！”
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日前，超模刘雯在微博晒出一组度假美照，并配文：“犹如冬日午睡间梦见海的声音，一觉醒来假期结束，好好干活吧！”。照片中，大表姐如春风温暖，如浪花清爽，十分动人。
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1月4日上午9点左右，全明星探曝光了李冰冰的新恋情。然而在8点29分，李冰冰还在微博晒与一众演员的自拍，并付文“#电影巨齿鲨# 杀青了，终于杀青了！
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近日，人气小花旦蒋梦婕受邀参加某时尚盛典，并以颁奖嘉宾的身份为获奖者颁奖，受到众多媒体的关注。
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近日，喜剧电影《情圣》正在各大影院热映，仅上映4天票房便已突破2亿。剧中yoyo的扮演者clara克拉拉以一袭红裙亮相，成为整部电影的亮点，一跃成为广大观众心中的新晋女神，而剧中多变的造型也成为众
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近日，人气女演员张天爱现身深圳机场，以一袭白色风衣搭配短靴亮相，干净有灵气。而毛衣短裤的经典搭配显得利落之余，露出修长美腿十分抢镜。
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1月3日下午，邹市明娇妻冉莹颖在微博中晒出一组健身的照片，称已经累到累到无力讲话，运动时最开心的时刻。照片中，冉莹颖身穿紧身运动衣，前凸后翘，身材十分姣好。
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王思聪迎来29岁生日，他在马尔代夫包下海岛，1月3日晚举办生日派对。不少富二代网红参加派对，场面气派堪称“王的盛宴”。
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昨日，由鞠觉亮导演，angelababy和钟汉良共同主演的古装巨制《孤芳不自赏》于昨晚湖南卫视金鹰独播剧场开播。
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近日，雪莉为具荷拉庆生的照片吸引了网友关注，照片中雪莉身穿吊带睡衣躺在地板上姿势诱惑，与具荷拉自拍表情迷离。
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近日，19岁时尚新宠郭俊辰的一组新年街拍曝光，身穿棒球夹克，搭配军绿色背带裤和马丁靴，休闲混搭风呈现出邻家少年的亲和范儿。
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嫁拳王高学历做全职太太 被指整容严重撞脸沈梦辰...超人妈妈的冉莹颖为什么总被黑出翔
9号冉莹颖的生日，连微博打开界面都是给她的生日祝福，Miss Young还在想，冉莹颖现在已经这么红了？今天一看新闻，冉莹颖在生日这天出书了，还穿着爆乳装现身。【本文来源新氧（微信号：soyoung111）】...
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周迅豪华房车曝光，不输赵本山私人飞机！但最豪的房车还不是她…
前两天，《如懿传》发布了一组预告照，各宫嫔妃真是各有各的美~【本文来源凤凰八卦 微信号entifengvip】...
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张嘉倪嫁高富帅老公生儿子！9年又见一帘幽梦里的傻白甜紫菱现在也变样了？
今年可谓是娱乐圈喜事连连的一年，该嫁人的嫁人，该生子的生子……前两天晓明哥刚把【baby怀孕】这个捂不住的秘密在两人结婚一周年的日子公布了。9号晚上，张嘉倪就宣布已经生完宝宝了！！！这是不声不响干大事儿的节奏啊…随后老...
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历任小龙女仙气从何来？小笼包不是最辣眼！但刘亦菲竟不是最仙的…
谁说防火防盗防闺蜜？我这个闺蜜都能替顶班。I'm Beauty！所长今天忙你们催的红黑榜，beauty来和你们聊聊仙女们吧~Beauty最近听到不少吐槽：从前的美女身上都带着仙气，现在的美女身上都带着塑料味。【本文来源更美 微信号wa...
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透明伞攻占时尚圈！躲过雨季大妈的推销，却没躲过马天宇李敏镐手里的透明雨伞！
如今秋高气爽慢慢走出了雨季，橘子君却被马天宇淡淡的一句“是你给了我一把伞”和他的打伞文艺照把魂儿给勾走了！在日本街头，马天宇穿着条纹毛衣撑伞走过，忧郁帅气的造型给雨天凭添了几分浪漫。【本文来源橘子娱乐】...
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整容失败脸崩坏、鼻塌嘴歪变ET？是什么把曾是亚姐冠军的混血美女韩君婷变成了火柴人！
最近香港女星韩君婷出席活动的一组照片让吃瓜群众大呼辣眼睛。这个歪歪扭扭的鼻子是怎么回事？？【本文来源深八影视圈微信号realmovie520】...
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每个追星girl都希望拥有邢捕头这样的爸爸？刘能赵文卓他们也都这样啊
《武林外传》里的“邢捕头”范明这两天火了，原因竟然是因为追星……准确地说，是帮女儿追星他上节目的时候说又一次在电影节活动看到杨洋，还跟杨洋握手合影【本文来源严肃八卦微信号yansubagua】...
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老员工爆猛料：冯轲对张靓颖成功洗脑！ 私下转移财产 这一出家庭大戏还真是细思极恐
张靓颖一家子撕叉事件都挂在热搜榜上两天了啧啧啧，今天下午哦卓叔又放出来少城时代老员工的大爆料，可精彩呢~~ 能从昨天撕到今天这个事儿也实在是。。。整件事也是反转再反转打脸再打脸，话不多说，开扒！第一回合！丈母娘...
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以前，一到暑假寒假，就是这些重播神剧的天下↓而随着小花旦们声势渐起，荧屏逐渐被她们霸气占领。【本文来源搜狐娱乐 微信号sohuent】...
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思考人生中，勿扰...【本文来源橘子娱乐】...
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曾在《星战》系列出演莱娅公主的女星凯丽费雪病逝，享年60岁
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当年的佟掌柜变身时尚咖，而偶像剧女王陈乔恩衣品居然开始下滑
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像黄晓明这么疼老婆的老公，现如今在娱乐圈大概也找不出几个了……
袁弘和风行“互怼” [详细]
吴宗宪如是说 [详细]
王家卫三字回应《摆渡人》差评 [详细]