小S你先饿一会儿，高配置、会宠人的蔡康永能不能给我来一打？

铛铛铛，敲大锣。黄晓明和Angelababy终于宣告有宝宝了（相信小婊贝们和小主一样早看出来了），小明要有小黄人，baby要有小baby，可喜可贺！Baby在微博回复一句恭喜你呀，呦呦呦，微博是公共场合，请适度投喂狗粮，也是甜到齁。怪不...